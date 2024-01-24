Англія

Команда Юргена Клоппа пройшла далі завдяки перемозі на своєму полі.

Ліверпуль відправився на Крейвен Коттедж до Фулгема в рамках матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка англійської ліги. Юрген Клопп довірив місце в старті Коді Гакпо та Гарві Елліотту. Останнього особливо "люблять" фани "дачників" за перехід до Ліверпуля, тому кожен раз, коли він торкався м'яча, ті свистіли та виражали обурення.

"Червоні" з перших хвилини заволоділи м'ячем та намагались створити небезпечний момент. Втім, шанс забити першими мав сам Фулгем. Палінья вирвався у центральну зону в метрах восьми від воріт без жодної опіки та примудрився пробити вище воріт. Марку Сілва був дуже незадоволений таким рівнем реалізації, а півзахисник не міг зрозуміти, як він не влучив.

Згодом Ліверпуль відповів та ще і як! Діас отримав діагональ від Кванси, виграв боротьбу в Кастаня та пробив з меж штрафного — м'яч після рикошету пірнув в ближній кут воріт Лено. 0:1. Після цього команда Юргена Клоппа продовжила йти в атаку великими силами, а Фулгем не міг як належить перебратись на чужу половину поля.

"Дачники" змогли запропонувати щось в атаці тільки під завісу першого тайму, але створити дійсно гострий момент так і не змогли. На початку другого тайму команда Марку Сілва мала шанс встановити паритет, коли Келлегер невдало зіграв на виході, а Перейра пробивав з гострого кута — м'яч влучив в стійку та вилетів в поле.

Після цього був відтинок гри, коли Ліверпуль мав забивати, але не скористався своїми шансами: після удару Елліотта свою команду врятував Лено, а пострілу Нуньєса з меж штрафного трохи забракло влучності. Фулгем не здавався і все ж таки досяг свого - Діоп зіграв на випередження в чужому штрафному та переправив м'яч у ворота в боротьбі з Ван Дейком. 1:1.

Юрген Клопп відчув, що його команда може опинитись в скрутному становищі та випустив Конате, щоб перебудувати гру в обороні на три центральних захисники. План німецького тренера спрацював. Фулгем намагався врятуватись, але оборона гостей зіграла надійно. Тепер Ліверпуль зіграє в фіналі турніру проти Челсі.

Фулгем — Ліверпуль 1:1 (перший матч 1:2)

Голи: Діас, 11 — Діоп, 77

Фулгем: Лено — Кастань (Тете, 83), Адарабіойо, Діоп, Робінсон — Палінья, Керні (Рід, 83) — Боббі Рід (Вілсон, 67), Андреас (Муніз, 83), Вілліан — Рауль Хіменес

Ліверпуль: Келлегер — Бредлі, Кванса, ван Дейк, Гомес — Елліотт, Мак Аллістер (Джонс, 67), Гравенберх (Кларк, 84) — Гакпо (Конате, 83), Нуньєс (Жота, 67), Діас

Попередження: Керні, Діоп