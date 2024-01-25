Англія

"Пенсіонери" в пошуках підсилення атаки.

Лондонський Челсі у поточне зимове трансферне вікно може підписати нападаючого Ньюкасла Каллума Вілсона. Про це повідомляє журналіст Жак Тальбо.

За інформацією джерела, лондонський клуб знаходиться у пошуку якісного форварда, який дасть результат тут і зараз. Для підписання Вілсона керівництво "пенсіонерів" готові зробити виняток у політиці підписання гравців не старше 30 років. Наприкінці лютого англійському нападнику виповниться 32 роки.

Зазначається, що "сороки" оцінюють гравця приблизно у 21 млн. євро. Челсі вважає цю суму справедливою.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 13 млн. євро.

Цього сезону, Каллум Вілсон зіграв за Ньюкасл 20 матчів, забив вісім голів та віддав одну результативну передачу.