"Пенсіонери" в пошуках підсилення атаки.
Вілсон, Getty Images
25 січня 2024, 14:23
Лондонський Челсі у поточне зимове трансферне вікно може підписати нападаючого Ньюкасла Каллума Вілсона. Про це повідомляє журналіст Жак Тальбо.
За інформацією джерела, лондонський клуб знаходиться у пошуку якісного форварда, який дасть результат тут і зараз. Для підписання Вілсона керівництво "пенсіонерів" готові зробити виняток у політиці підписання гравців не старше 30 років. Наприкінці лютого англійському нападнику виповниться 32 роки.
Зазначається, що "сороки" оцінюють гравця приблизно у 21 млн. євро. Челсі вважає цю суму справедливою.
Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 13 млн. євро.
Цього сезону, Каллум Вілсон зіграв за Ньюкасл 20 матчів, забив вісім голів та віддав одну результативну передачу.