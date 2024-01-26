Англія

Football.ua представляє прев'ю до другого матчу 1/16 фіналу Кубка Англії, який пройде 26 січня і розпочнеться о 21:45.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії на нас чекає протистояння між лондонським Челсі та бірмінгемської Астон Вілли, яке пройде на стадіоні Стемфорд Брідж.

П'ЯТНИЦЯ, 26 СІЧНЯ, 21:45. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Поки переважна кількість клубів англійської Прем'єр-ліги більше десяти днів обходилися без проведення офіційних матчів і готувалися до другої половини поточного сезону виключно на тренувальних полях, лондонський Челсі був змушений грати, уникати сенсації і таки виходити у фінал Кубка англійської ліги, без особливих шансів розгромивши представника Чемпіоншипу Мідлсбро в матчі-відповіді на тлі мінімальної поразки в першому поєдинку. Суперником "синіх" у фіналі Карабао Кап стане Ліверпуль, але це відбудеться аж за місяць — зараз же у команди Маурісіо Почеттіно інші не менш важливі турботи.

Здавалося б, в останніх шести матчах з урахуванням усіх турнірів Челсі має аж п'ять перемог і лише одну поразку, проте до будь-яких успіхів підопічних Почеттіно зараз доводиться ставитися з часткою скепсису та обережності. Поки що "сині" не зробили нічого такого, щоб ми точно могли констатувати "завершення кризи" та "повернення клубу до великих перемог". Цього сезону ми вже бачили і знаємо за прикладом матчів з Манчестер Сіті та Арсеналом, що Челсі може часом видавати просто вражаючі перформанси. Але чи набуло це системного характеру вже зараз? Є великі сумніви щодо цього.

Астон Вілла, у свою чергу, у плані загальних результатів наразі перевершує всі очікування навіть на тлі гучної трансферної кампанії минулого літа. Підопічні Унаї Емері продовжують зберігати за собою місце у топ-4 турнірній таблиці АПЛ та вважатися більш ніж реальним претендентом на підсумкове потрапляння до Ліги чемпіонів за підсумками цього сезону.

Однак якими б дивовижними не виглядали дві перемоги поспіль над Манчестер Сіті та Арсеналом у грудні, у фізичному плані "левів" також не оминув очікуваний спад, хай не такий уже й критичний. Так, наприклад, наприкінці року проблемою для Астон Вілли був Бернлі, а Мідлсбро – у минулому раунді Кубка Англії. Евертону ж взагалі вдалося відібрати очки в колектива Емері в останньому проведеному офіційному матчі (0:0), але бірмінгемці системно вміють досягати результатів саме у поєдинках з гучною вивіскою — цей факт неможливо ігнорувати. Та й у плані кондицій гравці Астон Вілли очевидно будуть свіжішими, ніж їхній майбутній суперник.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Маурісіо Почеттіно. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 2,08, тоді як потенційний успіх Астон Вілли оцінюється показником 3,45. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,60.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Челсі: Петрович — Дісасі, Тіаго Сілва, Колвілл, Чілвелл — Кайседо, Галлагер — Мадуеке, Палмер, Стерлінг — Броя

Астон Вілла: Емі Мартінес — Конса, Дієго Карлос, Ленгле, Алекс Морено — Бейлі, Камара, Дуглас Луїс, Макгінн — Діабі, Воткінс

Не зіграють: В. Фофана, Р. Джеймс, Кукурелья, Чалоба, Чуквуемека, Лавія, Нкунку, Гюсто, Р. Санчес, Угочукву, Ніко Джексон — Буендія, Мінгз, Б. Траоре

Під питанням: ... — Дінь, Пау Торрес, Ремзі

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