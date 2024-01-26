Англія

Football.ua представляє прев'ю до другого матчу 1/16 фіналу Кубка Англії, який пройде 26 січня і розпочнеться о 22:00.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії на нас чекає протистояння між лондонським Тоттенгемом та Манчестер Сіті, яке пройде на домашньому стадіоні "шпор".

П'ЯТНИЦЯ, 26 СІЧНЯ, 22:00. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Досить цікавий поєдинок із гучною вивіскою очікує нас на доволі ранній стадії найстарішого футбольного турніру, при цьому інтерес він викликає не лише через імена команд, а й через стилістичну складову. Про "революцію" в Тоттенгемі з приходом Анге Постекоглу на посаду головного тренера чули навіть ті уболівальники, які не так активно стежать за англійським футболом. Тепер "шпори" — це не команда зі звичним вертикальним стилем останніх років. Це сучасніший колектив, в основі якого лежать комбінації та футбольна естетика.





Безперечно, попереду у Постекоглу ще дуже багато роботи в процесі доведення роботи своєї системи до ідеального рівня, але те, як Тоттенгем зміг кардинально розвернути свій вектор у протилежний бік у плані стилю гри та показати результати вже в першій половині сезону – це вкрай вражає. Звичайно, в стані "шпор", як і раніше, є помітна кількість кадрових втрат, але новина про повернення до тренувань ключового креативного півзахисника Джеймса Меддісона просто не може не тішити фанатів лондонського колективу.

Уболівальники Манчестер Сіті, у свою чергу, згадують останню зустріч з Тоттенгемом, яка пройшла в рамках АПЛ на початку грудня минулого року, з деяким осадом через суддівський скандал наприкінці другого тайму. Але як би там не було, фінальний свисток тоді сигналізував про результативну нічию 3:3 — і це з урахуванням того, що склад "шпор" з точки зору наявності ключових кадрів був просто в жалюгідному стані, але все-таки зміг скласти серйозну оппозицию чинним чемпіонам Англії.

Можна сказати, що тоді у Манчестер Сіті спостерігався помітний спад, через що ті ж матчі з Крістал Пелес та Лутоном також були проблемними для команди Хосепа Гвардіоли. Але порівняно з цим у той самий період у "шпор" були ще більші проблеми — і зараз, здається, їх вдалося певною мірою стабілізувати. У Ман Сіті ж у плані результатів останнім часом все ще краще, проте навряд чи "містяни" дуже засмутяться, якщо зараз раптом вилетять із Кубка Англії. Все-таки в АПЛ ще потрібно наздоганяти Ліверпуль і не забувати про Арсенал з Астон Віллою. Напевно, на тлі бажання нарешті перервати трофейну посуху вже в дебютному сезоні Постекоглу гравці Тоттенгема будуть більш мотивованими напередодні цього матчу.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,68, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 4,60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,25.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Бентанкур, Скіпп — Бреннан, Кулушевські, Вернер — Рішарлісон

Манчестер Сіті: Ортега — Вокер, Діаш, Аке, Гвардіол — Ковачич, Родрі — Бернарду Сілва, Де Брюйне, Фоден — Хуліан Альварес

Не зіграють: Ло Чельсо, Девіс, Веліс, Сон, Біссума, Сарр — Стоунз, Аканджі, Голанд

Під питанням: Меддісон — Едерсон

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