Англія

Результат зустрічі вже було вирішено у першому таймі.

У рамках 1/16 Кубка Англії Борнмут на своєму полі приймав Свонсі. У стартовому складі господарів вийшов українець Ілля Забарний.

Результат зустрічі, загалом, вже був відомий після першого тайму, коли Борнмут забив п'ять голів. У другому таймі голів вже не було.

Борнмут – Свонсі 5:0

Голи: Келлі (7), Скотт (10), Сіністерра (14), Брукс (35), Соланке (44).

Борнмут: Траверс — Гілл (Кілкенні, 57), Забарний, Сенесі, Келлі (Керкез, 46) — Кук, Крісті — Брукс (Таверньє, 71), Скотт (Саді, 83), Сіністерра — Соланке (Мур, 46).

Свонсі: Фішер — Ешбі (Паттерсон, 77), Вуд, Нотон, Гамфріс — Граймс, Аллен (Купер, 68), Фултон — Каллен (Лісса, 76), Єйтс, Патіно (Боласі, 57).

Попередження: Соланке (45), Скотт (79) — Вуд (6), Ешбі (63), Аллен (66), Фултон (76).