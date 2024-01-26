Англія

Англійський клуб хоче придбати бразильця.

Захисник Ювентуса Глейсон Бремер може продовжити кар'єру в АПЛ, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, за бразильцем уважно стежать представники Манчестер Юнайтед.

Манкуніанці переглядають Бремера вже кілька місяців. Клуб може зробити пропозицію у літнє трансферне вікно.

У грудні 2023 року Бремер продовжив контракт із Ювентусом до 2028 року.

У поточному сезоні Глейсон провів 22 матчі у всіх турнірах: на його рахунку 2 голи.