Англійський клуб хоче придбати бразильця.
БРЕМЕР, GETTY IMAGES
26 січня 2024, 00:24
Захисник Ювентуса Глейсон Бремер може продовжити кар'єру в АПЛ, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
За його інформацією, за бразильцем уважно стежать представники Манчестер Юнайтед.
Манкуніанці переглядають Бремера вже кілька місяців. Клуб може зробити пропозицію у літнє трансферне вікно.
У грудні 2023 року Бремер продовжив контракт із Ювентусом до 2028 року.
У поточному сезоні Глейсон провів 22 матчі у всіх турнірах: на його рахунку 2 голи.