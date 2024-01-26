Клопп, Getty Images
26 січня 2024, 17:35
Сьогодні, головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп заявив, що по закінченню сезона покине Енфілд Роуд, шокувавши цією заявою весь футбольний світ. Німецький фахівець вирішив прокоментувати своє сенсаційне рішення.
"Я розумію питання, але все залежить від нас. У мене була схожа ситуація у Дортмунді. Обставини інші, але ситуація схожа. Все залежить від нас. Після оголошення ми проведемо прес-конференцію і таке інше.
Я на всі сто відсотків вірю у цей сезон. Ми можемо його пройти на найвищому рівні. В ідеальному світі попереду 30 матчів або щось таке. У деяких країнах це повноцінний сезон. Нам доведеться зіграти дуже багато матчів.
Зі сторони можуть виникнути думки про те, що ми заважаємо один одному, але вся справа у нас самих. Те, як ми виросли разом за останні кілька років, є винятковим явищем.
Я завжди говорив, і особливо зараз, що нічого не повинно відбуватися через мене. Поки що я тут. І не думаю, що за останні кілька місяців хтось помітив зміни.
А якщо й помітили, то, можливо, позитивні, бо, маю сказати, коли я прийняв рішення, яким би важким воно не було, я відчув і полегшення. Було щось на кшталт: "Добре, тепер є фінішна пряма". А не те, що мене більше тут не буде. Я був би на сьомому небі від щастя, якби залишився. Але просто не можу. От і все.
Все, що відбувалося останні кілька років, завжди було пов'язане з моїм ім'ям, але, очевидно, багато людей працюють у клубі. Вони продовжують працювати.
Моя роль зміниться, але багато іншого залишиться тим самим, тому клуб у хороших руках. У клуба світле майбутнє – і ще світліше, враховуючи, що мені більше не доведеться тренувати без того рівня енергії, що був раніше.
Якщо ви подивитеся на мою кар'єру, вона неймовірна. Там, звідки я родом, стати тренером Ліверпуля – казка і річ, що важко спланувати. Але це можливо, якщо ти залучений та на сто тисяч відсотків віддаєшся справі, присвячуєш йому все своє життя. Так я й вчинив.
Я і зараз звичайний хлопець, просто не живу нормальним життям занадто довго. Не хочу чекати, поки стану дуже старим для нормального життя. Мені потрібно хоча б спробувати, щоб зрозуміти, як це.
Як я вже сказав, раніше у мене такого не було, тож треба спробувати. І це правильний момент для мене, це також правильний момент для клубу, тому що з наступного сезону я не зможу робити роботу так, як раніше", — заявив Юрген Клопп.