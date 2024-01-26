Англія

Клоппо вирішив закінчити тренерську кар'єру?

Сьогодні, головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп заявив, що по закінченню сезона покине Енфілд Роуд, шокувавши цією заявою весь футбольний світ. Німецький фахівець вирішив прокоментувати своє сенсаційне рішення.

"Я розумію питання, але все залежить від нас. У мене була схожа ситуація у Дортмунді. Обставини інші, але ситуація схожа. Все залежить від нас. Після оголошення ми проведемо прес-конференцію і таке інше.

Я на всі сто відсотків вірю у цей сезон. Ми можемо його пройти на найвищому рівні. В ідеальному світі попереду 30 матчів або щось таке. У деяких країнах це повноцінний сезон. Нам доведеться зіграти дуже багато матчів.

Зі сторони можуть виникнути думки про те, що ми заважаємо один одному, але вся справа у нас самих. Те, як ми виросли разом за останні кілька років, є винятковим явищем.