Останній сезон німецького фахівця на посаді головного тренера Ліверпуля.
Юрген Клопп, Ліверпуль
26 січня 2024, 12:55
Юрген Клопп оголосив про своє рішення піти з посади головного тренера Ліверпуля в кінці поточного сезону. Він повідомив про своє бажання власникам клубу. Про це повідомляється на офіційному сайті мерсисайдців.
Асистенти Клоппа Пепейн Ліндерс і Петер Кравіц, а також тренер Вітор Матос також залишать свої посади в кінці сезону.
Клопп був призначений головним тренером Ліверпуля 8 жовтня 2015 року. Під його керівництвом "червоні" виграли Лігу чемпіонів УЄФА, Прем'єр-лігу, Клубний чемпіонат світу ФІФА, Кубок Англії, Кубок ліги та Суперкубок УЄФА.