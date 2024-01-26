Англія

Останній сезон німецького фахівця на посаді головного тренера Ліверпуля.

Юрген Клопп оголосив про своє рішення піти з посади головного тренера Ліверпуля в кінці поточного сезону. Він повідомив про своє бажання власникам клубу. Про це повідомляється на офіційному сайті мерсисайдців.

Асистенти Клоппа Пепейн Ліндерс і Петер Кравіц, а також тренер Вітор Матос також залишать свої посади в кінці сезону.

A message to Liverpool supporters from Jürgen Klopp. pic.twitter.com/l7rtmxgOzt — Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024

Клопп був призначений головним тренером Ліверпуля 8 жовтня 2015 року. Під його керівництвом "червоні" виграли Лігу чемпіонів УЄФА, Прем'єр-лігу, Клубний чемпіонат світу ФІФА, Кубок Англії, Кубок ліги та Суперкубок УЄФА.