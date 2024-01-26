Англія

Стали відомі склади матч на гру.

Тоттенгем в рамках поєдинку 1/16 фіналу Кубка Англії прийме на своєму полі Манчестер Сіті і спробує вибити чинного володаря титулу.

З перших хвилин в стані "шпор" зіграє Гейб'рг, тоді як у Манчестер Сіті відзначимо появу Бобба. Кевін Де Брюйне, хоч вже й повернувся після травми, залишився у запасі.

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Бентанкур, Гейб'єрг — Бреннан, Кулушевські, Вернер — Рішарлісон

Запасні: Форстер, Емерсон, Девіс, Дрегушін, Меддісон, Скіпп, Хіль, Сантьяго

Манчестер Сіті: Ортега — Вокер, Діаш, Аке, Гвардіол — Ковачич, Родрі — Бернарду Сілва, Фоден, Альварес — Бобб

Запасні: Едерсон, Гомес, Стоунз, Льюїс, Гріліш, Де Брюйне, Нунеш, Сусохо, Доку

Нагадаємо, що початок матчу Тоттенгем — Манчестер Сіті заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.