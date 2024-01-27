Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, що відбувся 26 січня 2024 року, 22:00.
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27 січня 2024, 00:45
У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії лондонський Тоттенгем мінімально поступився Манчестер Сіті.
Автором єдиного гола в цьому протистоянні став центрбек "містян" Натан Аке, який реалізував свій момент аж на 88-ій хвилині зустрічі.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Тоттенгем — Манчестер Сіті в 1/16 фіналу Кубка Англії-2023/24:
Тоттенгем — Манчестер Сіті 0:1
Гол: Аке, 88
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Бентанкур (Меддісон, 73), Гейб'єрг — Бреннан (Скіпп, 73), Кулушевські, Вернер — Рішарлісон
Манчестер Сіті: Ортега — Вокер, Діаш, Аке, Гвардіол — Ковачич, Родрі — Бернарду Сілва, Фоден, Альварес (Доку, 65) — Бобб (Де Брюйне, 65)
Попередження: Удоджі, Порро — Ковачич, Діаш, Гвардіол, Доку