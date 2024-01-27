Англія

Схоже, "сині" хочуть лише за рахунок продажу одного гравця вирішити всі фінансові питання.

Лондонський Челсі, відповідно до останніх тенденцій у англійському футболі, ризикує потрапити під дію обмежень, які зазначені в фінансових правилах Прем’єр-ліги через значні витрати впродовж останніх трьох сезоні.

Для того, аби відновити власний баланс видатків та прибутків, "пенсіонерам" потрібно продати когось із своїх виконавців.

Однак у клубі не виказують значного бажання розлучатись із гравцями основного складу, тому, якщо Челсі й погоджуватиметься на вихідні трансфери, то тільки за великі гроші.

Це на собі повною мірою відчув Тоттенгем, який звернувся до сусідів за містом через англійського півзахисника Конора Галлагера.

І точно у відповідь на свій запит "шпори" не хотіли почути 94 млн євро в якості суми, яка задовольнятиме вимоги Челсі щодо придбання цього футболіста.

Англійська преса повідомляє, що після цього перемовини пішли на павзу й є велика ймовірність того, що Конор не змінить команду під час поточного трансферного вікна.

У поточному сезоні Галлагер відіграв 28 матчів, зробивши шість гольових передач.