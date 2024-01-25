Англія

Цікава ситуація щодо англійського хавбека.

Челсі розглядає можливість продажу Конора Галлагера до кінця трансферного вікна, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, у клубі готові продати англійця, хоч його всі цінують: партнери по команді, керівництво та головний тренер Маурісіо Почеттіно.

Тим не менш, ймовірніший сценарій, що до кінця зимового трансферного вікна буде продано Армандо Броя.

Нагадаємо, що контракт Галлагера з Челсі розрахований до літа 2025 року.