Англія

Гравець і без того хотів піти до іншого клубу.

Лондонський Вест Гем під час зимового трансферного вікна залучив до свого складу англійського півзахисника Манчестер Сіті Калвіна Філліпса в якості орендованого футболіста.

Прибуття 28-річного виконавця до розташування "молотобійців" підвищило рівень конкуренції в центрі поля команди Девіда Моєса, наслідком чого може стати відхід одного з футболістів команди найближчим часом.

Іспанський атакувальний півзахисник Пабло Форнальс і без того не мав значної ігрової практики в поточній кампанії, провівши 23 матчі (966 хвилин).

Його ситуацією найближчим часом може скористатись севільський Бетіс, який підготував "чимало варіантів" на заключні дні трансферного вікна, як повідомляє іспанська преса.

Один із них — трансфер 27-річного гравця Вест Гема за 12 млн євро, із чим найближчим часом "зелено-білі" звернуться до "залізних".

Повідомляється, що лондонці не надто пручатимуться можливому продажу гравця.