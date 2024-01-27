Англія

Всі засмучені рішенням Клоппа.

Головний тренер англійського Брайтона Роберто Де Дзербі висловився про відхід Юргена Клоппа з Ліверпуля. Наводить слова італійця BBC.

"Мені дуже сумно, бо якщо він змінить лігу, країну, англійський чемпіонат втратить одного з найкращих тренерів у світі.

Я вважаю Клоппа, Гвардіолу, Анчелотті, Б'єлсу найкращими тренерами у світі, і мені сумно, що Юрген йде. Я дуже добре можу це зрозуміти. Думаю, що наша робота – найкраща з можливих, але при цьому дуже важка.

Вам потрібна енергія. Ви повинні працювати щодня. Якщо ви не працюватимете з потрібною енергією, то втратите все", — заявив італійський фахівець.

У матчі 22-го туру АПЛ, Брайтон Де Дзербі зустрінеться з Лутон Таун. Гра відбудеться 30 січня, о 21:45 за київським часом.