Всі засмучені рішенням Клоппа.
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27 січня 2024, 14:25
Головний тренер англійського Брайтона Роберто Де Дзербі висловився про відхід Юргена Клоппа з Ліверпуля. Наводить слова італійця BBC.
"Мені дуже сумно, бо якщо він змінить лігу, країну, англійський чемпіонат втратить одного з найкращих тренерів у світі.
Я вважаю Клоппа, Гвардіолу, Анчелотті, Б'єлсу найкращими тренерами у світі, і мені сумно, що Юрген йде. Я дуже добре можу це зрозуміти. Думаю, що наша робота – найкраща з можливих, але при цьому дуже важка.
Вам потрібна енергія. Ви повинні працювати щодня. Якщо ви не працюватимете з потрібною енергією, то втратите все", — заявив італійський фахівець.
У матчі 22-го туру АПЛ, Брайтон Де Дзербі зустрінеться з Лутон Таун. Гра відбудеться 30 січня, о 21:45 за київським часом.