Англія

Мейдстоун Юнайтед — перша команда в історії з шостого дивізіону, яка пройшла до 1/8 фіналу Кубка Англії.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії Мейдстоун Юнайтед із шостого за силою дивізіону країни вирушив у гості до Іпсвіча, який наразі є одним із головних претендентів на вихід до АПЛ за рахунок другого місця в турнірній таблиці Чемпіоншипу.

Незважаючи на очевидний статус фаворита в господарів поля, гравцям скромного Мейдстоуна вдалося здійснити справжню сенсацію та здобути над Іпсвіч Таун перемогу з рахунком 2:1 завдяки голам Рейнолдса та Корна.

Зазначимо, що Мейдстоун Юнайтед став першим в історії представником шостого дивізіону, якому вдалося пройти до 1/8 фіналу Кубка Англії.

Іпсвіч Таун – Мейдстоун Юнайтед 1:2

Голи: Сарм'єнто (56) — Рейнолдс (43), Корн (66)

Іпсвіч Таун: Волтон — Туанзебе, Болл (Кларк, 57), Едмундсон, Гамфріс (Девіс, 57) — Морсі, Тейлор — Гатчінсон (Бернс, 69), Алуко (Чаплін, 57), Сарм'єнто (Буабо, 69) — Броудхед

Мейдстоун Юнайтед: Коволан — Гойт, Фаулер, Боун (Яндоло, 74), Аппіа, Кіпріану — Берклі-Аг'єпонг (Гурунг, 63), Соул (Грінідж, 59), Корн — Рейнолдс (Корт, 74), Дуку

Попередження: Едмундсон (76) — Гойт (58)