Англія

Завершилася низка матчів у рамках найстарішого футбольного турніру.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії Шеффілд Юнайтед приймав на своєму полі Брайтон, де зазнав поразки з рахунком 2:4 та вилетів із турніру.

Головним героєм зустрічі став нападник "чайок" Жуан Педро, який оформив на свій рахунок хет-трик — два з пенальті.

Шеффілд Юнайтед — Брайтон 2:4

Голи: Гамер, 44, Осула, 45+8 — Буонанотте, 14, Жуан Педро, 29 (пен.), 52 (пен.), 67

У паралельному матчі Лестер Сіті розгромив Бірмінгем Сіті, відправивши в його ворота три "сухих" м'ячі.

Лестер — Бірмінгем 3:0

Голи: Варді, 47, Акгюн, 72, Прат, 88

А ось у протистоянні між Лідс Юнайтед та Плімутом визначити сильнішого не вдалося, тому на нас чекає перегравання.

Лідс — Плімут 1:1

Голи: Ентоні, 42 — Ренделл, 72