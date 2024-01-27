Завершилася низка матчів у рамках найстарішого футбольного турніру.
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27 січня 2024, 18:58
У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії Шеффілд Юнайтед приймав на своєму полі Брайтон, де зазнав поразки з рахунком 2:4 та вилетів із турніру.
Головним героєм зустрічі став нападник "чайок" Жуан Педро, який оформив на свій рахунок хет-трик — два з пенальті.
Шеффілд Юнайтед — Брайтон 2:4
Голи: Гамер, 44, Осула, 45+8 — Буонанотте, 14, Жуан Педро, 29 (пен.), 52 (пен.), 67
У паралельному матчі Лестер Сіті розгромив Бірмінгем Сіті, відправивши в його ворота три "сухих" м'ячі.
Лестер — Бірмінгем 3:0
Голи: Варді, 47, Акгюн, 72, Прат, 88
А ось у протистоянні між Лідс Юнайтед та Плімутом визначити сильнішого не вдалося, тому на нас чекає перегравання.
Лідс — Плімут 1:1
Голи: Ентоні, 42 — Ренделл, 72