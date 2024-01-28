Англія

"Манкуніанці" розраховують на досвідченного функціонера.

Новий виконавчий директор Манчестер Юнайтед Омар Беррада пояснив, чому футбольним клубам не варто платити своїм гравцям занадто великі зарплати. Цитує функціонера Financial Times.

"Необхідно мати конкретне обґрунтування, чому ви пропонуєте саме таку заробітну плату, гонорар чи комісійні. Як тільки ви переплачуєте футболісту, ви втрачаєте можливість раціонально пояснювати це, і тоді ви опинитеся у важкому становищі при підписанні наступного гравця.

Це дуже важлива частина існування будь-якого футбольного клубу. Треба чітко розуміти куди ви витрачаєте свої гроші. Без цього прогрес неможливий", — заявив директор МЮ.