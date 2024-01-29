Англія

Може мати місце ситуація, коли бірмінгемці не отримають бажаного.

Останній тренд у англійському футболі — перевірка клубів-учасників Прем’єр-ліги на відповідність правилам фінансової стабільності, що вимагають від них організатори змагань.

Від цього вже постраждав Евертон, і ризикує отримати наслідки вдруге, тоді як Ноттінгем Форест може зіштовхнутись із подібними проблемами вперше.

Не все гаразд і в бірмінгемської Астон Вілли, які для того, щоб зберігати баланс видатків, потрібно встигнути продати власних футболістів на достатню суму до настання літнього облікового періоду.

Англійський центральний півзахисник Джейкоб Ремзі в цьому плані є дуже важливим активом для "левів", якого вони, якщо й хотіли б позбутись, то тільки за великі гроші.

Але часу залишається обмаль і цим намагаються скористатись претенденти на 22-річного виконавця.

Мюнхенська Баварія та лондонський Тоттенгем готові зробити пропозицію Віллі, але тільки в розмірі 58 млн євро, тоді як клуб хотів отримати за свого таланта хоча б у півтора рази більше.

Очікується, що найближчим часом розпочнеться офіційний раунд перемовин поміж клубами й існує велика ймовірність, що хтось із дуету претендентів таки отримає бажане.

У цьому сезоні Ремзі відіграв 14 матчів, забивши один гол та мав травму ноги.