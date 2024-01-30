Англія

Норвежець відновився після травми.

Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд у середу може вперше зіграти за команду з 6 грудня, коли отримав травму стопи.

"Очевидно, що він потрапить у заявку — він повернувся до ладу. Ерлінг — дуже важливий гравець для нас. Минуло два місяці без нього, але він добре почувається.

Після сьогоднішнього тренування схоже, що завтра він буде разом із командою", — наводить слова Гвардіоли The Athletic.

Нагадаємо, що 31 січня Манчестер Сіті зіграє вдома з Бернлі в рамках 22-го туру АПЛ.