Англія

Стали відомі склади команд на матч АПЛ.

Арсенал в рамках поєдинку 22 туру чемпіонату Англії відправився у гості до Ноттінгема Форест. В стартовому складі лондонців зіграють Олександр Зінченко та Еміль Сміт-Роу.

Зазначимо, що в "лісників" на лаві запасних залишились Гадсон-Одої, Еланга та Авонії

Ноттінгем Форест: Тернер — Монтьєль, Омобаміделе, Мурільйо, Тоффоло — Мангаля, Даніло — Домінгес, Гіббс-Вайт, Вільямс — Вуд

Запасні: Геннессі, Влаходімос, Феліпе, Ворролл, Єйтс, Агілера, Гадсон-Одої, Еланга, Авонії

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Зінченко — Едегор, Райс, Сміт-Роу — Сака, Жезус, Мартінеллі

Запасні: Рамсдейл, Ківьор, Седрік, Волтерс, Жоржиньо, Гаверц, Нкетіа, Троссар, Нельсон

Нагадаємо, початок матчу Ноттінгем Форест — Арсенал заплановано на 21:30. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією матчу на нашому сайті.