Стали відомі склади команд на матч АПЛ.
Олександр Зінченко, getty images
30 січня 2024, 20:49
Арсенал в рамках поєдинку 22 туру чемпіонату Англії відправився у гості до Ноттінгема Форест. В стартовому складі лондонців зіграють Олександр Зінченко та Еміль Сміт-Роу.
Зазначимо, що в "лісників" на лаві запасних залишились Гадсон-Одої, Еланга та Авонії
Ноттінгем Форест: Тернер — Монтьєль, Омобаміделе, Мурільйо, Тоффоло — Мангаля, Даніло — Домінгес, Гіббс-Вайт, Вільямс — Вуд
Запасні: Геннессі, Влаходімос, Феліпе, Ворролл, Єйтс, Агілера, Гадсон-Одої, Еланга, Авонії
Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Зінченко — Едегор, Райс, Сміт-Роу — Сака, Жезус, Мартінеллі
Запасні: Рамсдейл, Ківьор, Седрік, Волтерс, Жоржиньо, Гаверц, Нкетіа, Троссар, Нельсон
Нагадаємо, початок матчу Ноттінгем Форест — Арсенал заплановано на 21:30. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією матчу на нашому сайті.