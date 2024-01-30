Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Фулгем та Евертон.

Лондонський Фулгем та Евертон зіграють на Крейвен Коттедж у рамках двадцять другого туру англійської Прем'єр-ліги.

Марку да Сілва, на тлі поразки від Ньюкасла в Кубку Англії (0:2), використав із перших хвилин Лено в рамці воріт, тоді як Кастань та Адарабіойо повернулись до лінії захисту, а Пальїнья та Керні зіграють у опорній зоні. Вілліан виступатиме в лінії атакувальних півзахисників та Хіменес розташується на вістрі атаки.

Шон Дайч, після поразки від Лутон Таун (1:2), залучив до стартового складу Пікфорда у воротах, тоді як Янг та Годфрі гратимуть у захисті, а Данжума розташується в центральній ланці.

Фулгем: Лено — Кастань, Адарабіойо, Діоп, Робінсон — Пальїнья, Керні — Декордова-Рід, Перрейра, Вілліан — Хіменес.

Запасні: Родак, Тете, Рім, Рід, Лукич, Франсуа, Секуларац, Муніз, Вінісіус.



Евертон: Пікфорд — Янг, Годфрі, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гаррісон, Гарнер, Данжума, Макніл — Калверт-Льюїн.