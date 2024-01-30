Англія

Гравець виступатиме за валлійський клуб до кінця поточного сезону.

Центральний захисник Натаніель Філліпс приєднався до Кардіфф Сіті на правах оренди, повідомляє офіційний сайт клубу Чемпіоншипу.

Гравець Ліверпуля виступатиме за валлійський клуб до кінця поточного сезону. Його контракт із "червоними" розраховано до кінця червня 2025 року.

Взимку 26-річний англієць достроково повернувся до Ліверпуля з оренди у Селтіку. У першій половині поточного сезону він встиг взяти участь у 8 матчах шотландського клубу у всіх турнірах.