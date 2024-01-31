Англія

Немає жодних гарантій, що клуби дійдуть згоди.

Бергамаська Аталанта під завісу зимового трансферного вікна вирішила пожвавити власний інтерес до центрального півзахисника англійського Бірмінгема Джордана Джеймса.

19-річний виконавець уже став важливим гравцем для рідного клубу, тож за безцінь його ніхто не відпустить.

Саме тому "остаточна", як запевняє італійська преса, пропозиція "оробічі" в 6-8 млн євро є відверто замалою для англійців, які запитують усі 10 млн євро.

Повідомляється, що найближчої доби відбудеться вирішальний раунд перемовин.

Також варто зазначити, що Аталанта починала торги взагалі із ставки 2,5 млн євро, яку в Бірмінгемі взагалі не стали розглядати, як занизьку.

Окрім цього, для потенційної реєстрації Джеймса для виступів у Серії A Аталанті доведеться кудись подіти Мішеля Адопо бодай у оренду.

Тим часом Джордан відіграв 31 матч, забивши шість голів.