Англія

Крім того, американський хавбек продовжить угоду з Дортмундом.

Атакуючий півзахисник дортмундської Боруссії Джованні Рейна незабаром стане гравцем Ноттінгем Форест. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 21-річний американець вирушить цієї зими в оренду до клубу АПЛ без майбутнього права викупу.

Зазначається, що перед тим, як вирушити до Англії, Рейна підписав новий контракт із Дортмундом до літа 2026 року. У нього вже запланований медогляд у Ноттінгем Форест.

У поточному сезоні Джованні Рейна провів за "джмелів" 360 хвилин у 14 поєдинках у всіх турнірах, в яких він заробив одне попередження.