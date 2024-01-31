Англія

Португальський фахівець вважає, що в нього є "незавершені справи" на Олд Траффорд.

Напередодні римська Рома офіційно звільнила Жозе Моурінью з посади головного тренера першої команди, тому наразі майбутня доля "Особливого" знаходиться під питанням.

Втім, як повідомляє журналіст Daily Mail Майк Кіган, португальський фахівець мріє повернутися до Манчестер Юнайтед, який він очолював у період із липня 2016 по грудень 2018 року, та зробить це, якщо в нього з'явиться така можливість.

"Його мрія — повернутися в Юнайтед. Він відчуває, що має там незавершені справи після того, як це закінчилося минулого разу, і він взяв за мету повернутися назад", — пише видання із посиланням на власні джерела серед близького оточення Моурінью.

Раніше повідомлялося, що Жозе Моурінью претендує на посаду головного тренера каталонської Барселони.