Англія

Уругвайський вінгер вирушить в чергову оренду.

Атакуючий півзахисник Манчестер Юнайтед Факундо Пеллістрі продовжить кар'єру в іспанській Ла Лізі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, один із аутсайдерів чемпіонату Іспанії в особі Гранади завершив підписання 22-річного уругвайського вінгера.

За інформацією джерела, Пеллістрі пройшов медогляд в новому клубі, де виступатиме на правах оренди до кінця сезону. Очікується офіційне підтвердження інформації.

У поточному сезоні Факундо Пеллістрі провів за МЮ 14 поєдинків у всіх турнірах (366 хвилин), в яких він відзначився однією результативною передачею.