Англія

Американський хавбек приєднався до "лісників" на правах оренди.

Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті оголосив про підписання атакуючого півзахисника Джованні Рейни, права на якого належать дортмундській Боруссії.

21-річний американець приєднався до табору "лісників" на правах оренди, яка буде розрахована до кінця поточного сезону.

Право майбутнього викупу гравця Форестом не передбачено.

Gio is a Red ❤️‍🔥 pic.twitter.com/K0P4WnRGqc — Nottingham Forest (@NFFC) January 31, 2024

У цьому сезоні Джованні Рейна провів за "джмелів" 360 хвилин у 14 поєдинках у всіх турнірах, в яких він заробив одне попередження.