Американський хавбек приєднався до "лісників" на правах оренди.
Джованні Рейна, Ноттінгем Форест
01 лютого 2024, 00:48
Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті оголосив про підписання атакуючого півзахисника Джованні Рейни, права на якого належать дортмундській Боруссії.
21-річний американець приєднався до табору "лісників" на правах оренди, яка буде розрахована до кінця поточного сезону.
Право майбутнього викупу гравця Форестом не передбачено.
У цьому сезоні Джованні Рейна провів за "джмелів" 360 хвилин у 14 поєдинках у всіх турнірах, в яких він заробив одне попередження.