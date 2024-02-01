Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку АПЛ, що відбувся 31 січня 2024 року, 22:15.

У матчі 22 туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на власному полі розгромив лондонський Челсі.

Перевагу господарів поля над суперниками було помітно вже з перших хвилин, тож залишалось дочекатись моменту, поки Дарвін Нуньєс таки влучать у площину воріт, а не в їхній каркас, але цього так і не сталось навіть після його удару з пенальті.

Добре, що були й інші партнери, які пробивали більш удало, тому Ліверпуль виграв перший тайм у два м’ячі, а після перерви та появи Михайла Мудрика на полі також забив двічі, проте й пропустив від Крістофера Нкунку.

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ліверпуль — Челсі в англійській Прем'єр-лізі-2023/24:

Ліверпуль — Челсі 4:1

Голи: Жота, 23, Бредлі, 39, Собослаї, 65, Діас, 79

Ліверпуль: Аліссон — Бредлі (Александер-Арнольд, 68), Конате, ван Дейк, Гомес (Робертсон, 69) — Собослаї (Елліотт, 69), Мак Аллістер, Джонс (Кларк, 82) — Жота (Гакпо, 68), Нуньєс, Луїс Діас

Челсі: Петрович — Дісасі, Тіаго Сілва, Бадьяшиль, Чілвелл (Гюсто, 46) — Кайседо (Чуквуемека, 66), Енцо — Мадуеке (Мудрик, 46), Галлагер (Нкунку, 46), Стерлінг — Палмер (Касадеї, 85)

Попередження: Нуньєс — Дісасі, Чілвелл, Кайседо, Енцо