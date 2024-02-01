Англія

"Пенсіонерам" спокійно не живеться.

Правий захисник ПСЖ Норді Мукіеле може опинитися у лондонському Челсі до закриття зимового трансферного вікна. Про це повідомляє GGFN.

За інформацією джерела, лондонці стурбовані глибиною свого складу після травми Ріса Джеймса та хочуть посилити позицію флангового гравця оборони.

Зазначається, що паризький клуб, напевно, не захоче відпускати француза в останній день трансферного вікна, але й не виключає таку можливість в разі серйозної пропозиції. На Мукіеле також продовжує претендувати мюнхенська Баварія, яка вже декілька тижнів веде перемовини з ПСЖ.

Діючий контракт француза з парижанами діє до 30 червня 2027 року з зарплатнею 8.4 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 12 млн. євро.

Цього сезону, Норді Мукіеле відіграв за ПСЖ десять матчів та віддав одну результативну передачу.