Англія

Чарльз Саго Джуніор вирушив за ігровою практикою в Чемпіоншип.

Свонсі з Чемпіоншипу офіційно оголосив про підписання молодого лівого вінгера Чарльза Саго Джуніора, права на якого належать лондонському Арсеналу.

19-річний англієць ганського походження приєднався до "лебедів" на правах оренди, яка буде розрахована до кінця поточного сезону.

Наразі Свонсі, за який також виступає український форвард Микола Кухаревич, йде на 17 місці в турнірній таблиці Чемпіоншипу.

Чарльз Саго Джуніор провів за Арсенал U-23 44 матчі, в яких забив 9 голів та віддав 10 асистів. За першу команду "канонірів" на його рахунку лише один поєдинок.