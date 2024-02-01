Англія
01 лютого 2024, 23:34
Борнмут із Забарним знову зіграв унічию з Вест Гемом
Після жахливої помилки новачка Калвіна Філліпса на початку зустрічі, команда Девіда Моєса відігралась тільки з пенальті після перерви, але, як і в першому колі, команди сильнішого не виявили.
Вест Гем — Борнмут, Getty Images
01 лютого 2024, 23:34
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Вест Гем — Борнмут 1:1
Голи: Ворд-Праус, 61 — Соланке, 3
Вест Гем: Ареола — Джонсон, Мавропанос, Зума, Емерсон — Філліпс (Інгз, 69), Соучек, Е. Альварес — Кудус (Корне, 90+6), Ворд-Праус — Боуен.
Борнмут: Нето — Сміт, Забарний, Сенесі, Келлі (Керкез, 78) — Кук, Крісті — Семеньйо (Сіністерра, 69), Скотт, Таверньє (Февр, 90+2) — Соланке.
Попередження: Боуен — Крісті, Куку, Февр