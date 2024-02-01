Англія

Борнмут із Забарним знову зіграв унічию з Вест Гемом

Після жахливої помилки новачка Калвіна Філліпса на початку зустрічі, команда Девіда Моєса відігралась тільки з пенальті після перерви, але, як і в першому колі, команди сильнішого не виявили.

Вест Гем — Борнмут, Getty Images

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Вест Гем — Борнмут 1:1

Голи: Ворд-Праус, 61 — Соланке, 3



Вест Гем: Ареола — Джонсон, Мавропанос, Зума, Емерсон — Філліпс (Інгз, 69), Соучек, Е. Альварес — Кудус (Корне, 90+6), Ворд-Праус — Боуен.



Борнмут: Нето — Сміт, Забарний, Сенесі, Келлі (Керкез, 78) — Кук, Крісті — Семеньйо (Сіністерра, 69), Скотт, Таверньє (Февр, 90+2) — Соланке.



Попередження: Боуен — Крісті, Куку, Февр