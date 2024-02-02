Уругвайський форвард отримав пошкодження проти Челсі.
Дарвін Нуньєс, Getty Images
02 лютого 2024, 13:23
У рамках центрального матчу 23-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал прийматиме Ліверпуль на Емірейтс Стедіум.
Як повідомив головний тренер мерсісайдців Юрген Клопп під час предматчевої прессконференції, у майбутньому протистоянні з "канонірами" ризикує не зіграти нападника Дарвін Нуньєс.
24-річний уругваєць отримав пошкодження у минулому поєдинку з Челсі (4:1), коли йому наступили на ногу.
Керманич Ліверпуля зазначив, що Дарвін уникнув перелому, проте може деякий час буде відсутнім.
Матч Арсенал — Ліверпуль відбудеться у неділю, 4 лютого, о 18:30 за київським часом.