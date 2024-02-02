Англія

Уругвайський форвард отримав пошкодження проти Челсі.

У рамках центрального матчу 23-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал прийматиме Ліверпуль на Емірейтс Стедіум.

Як повідомив головний тренер мерсісайдців Юрген Клопп під час предматчевої прессконференції, у майбутньому протистоянні з "канонірами" ризикує не зіграти нападника Дарвін Нуньєс.

24-річний уругваєць отримав пошкодження у минулому поєдинку з Челсі (4:1), коли йому наступили на ногу.

Керманич Ліверпуля зазначив, що Дарвін уникнув перелому, проте може деякий час буде відсутнім.

Матч Арсенал — Ліверпуль відбудеться у неділю, 4 лютого, о 18:30 за київським часом.