Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 23-го туру чемпіонату Англії, який пройде 4 лютого і розпочнеться о 16:00.

У рамках 23 туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Челсі та Вулвергемптоном, яке пройде на стадіоні Стемфорд Брідж.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 4 ЛЮТОГО, 16:00. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТІМ РОБІНСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Одна з найцікавіших і найпростіших речей протягом поточного сезону в Англії — це критикувати лондонський Челсі. Десяте місце в турнірній таблиці АПЛ стало вже для "синіх" як рідне, а нестабільність і безідейність у грі — чи не головними складниками, що характеризують більшу частину виступів підопічних Маурісіо Почеттіно.

Після кількох успішних результатів із не найсильнішими суперниками, якщо не брати до уваги Астон Выллу, "сині" напередодні провели виїзний поєдинок проти Ліверпуля, щоб знову дати нам усім переконатися в одному: з кризою поки що не попрощалися, а коли будуть з нею прощатися — ніхто точно і не відповість. Так, Челсі вийшов у фінал цьогорічного розіграшу Кубка англійської ліги, але якогось інтересу, м'яко кажучи, він поки що не викликає через повністю провалену "репетицію" та невиразні виступи до цього.

А ось Вулвергемптон ми не побоїмося назвати головною грозою топів англійського чемпіонату у нинішній кампанії. Гарі О'Ніл на посаді головного тренера "вовків" перевершує всі очікування: замість боротьби за виживання команда закріпилася в середині турнірної таблиці, причому роблячи це з відверто обмеженими ресурсами через ФФП.

Манчестер Сіті, Тоттенгем, Астон Вілла, Брайтон, Ньюкасл Юнайтед – список тих, у кого Вулвергемптону вдалося відібрати очки протягом сезону. У цьому списку також є і Челсі, який у першому колі програв із рахунком 1:2. Підопічні О'Ніла мали чудові шанси також здобути вольову нічию в останньому матчі з Манчестер Юнайтед, проте доля розпорядилася інакше — поразка 3:4 через пізній гол юного Кобі Мейну. І цілком логічно, що є певні сумніви щодо повної готовності гравців Вулвергемптона у фізичному плані після такої емоційної зустрічі з МЮ – цим Челсі й може користуватися.