Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 23-го туру чемпіонату Англії, який пройде 4 лютого і розпочнеться о 18:30.

У рамках центрального матчу 23 туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Арсеналом та Ліверпулем, яке пройде на Емірейтс Стедіум.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 4 ЛЮТОГО, 18:30. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Цієї неділі ми бачимо чергову зустріч між лондонським Арсеналом і Ліверпулем, а це означає — ми також отримаємо деякі відповіді стосовно чемпіонських перегонів у Прем'єр-лізі поточного сезону. Завдання для "канонірів", які підходили до цього туру на третій позиції, цілком зрозуміле та очевидне: хочете додати інтриги у боротьбі за "золото" і заявити про свої серйозні чемпіонські амбіції — перемагайте на власному полі прямого конкурента та нинішнього лідера турнірної таблиці, який наразі має доволі комфортну перевагу в кількості набраних очок.

Останні поєдинки проти Ліверпуля важко назвати успішними для підопічних Мікеля Артети. На Енфілді в першому колі через мокре поле "канонірам" не вдалося показати свою гру — і хоч тоді матч завершився внічию (1:1), проте вболівальники мерсісайдців з величезним бажанням можуть нагадати про гру рукою від Мартіна Едегора у штрафному майданчику суперника та непризначеним за це пенальті того вечора. Або про те, що зовсім нещодавно Арсенал вилетів від Ліверпуля з Кубка Англії (0:2), не зумівши реалізувати свої чисельні моменти.

Втім, Арсенал зміг перевести дух під час зимової паузи та повернутися на переможну стежку, здобувши дві перемоги поспіль над Крістал Пелес та Ноттінгем Форест. Але нинішня тривала форма гравців Ліверпуля вражає ще більше, тоді як останній переможний матч проти Челсі показав, що шокуюча заява Юргена Клоппа про звільнення з посади головного тренера наприкінці поточного сезону не стала для команди психологічним ударом — "червоні" прагнуть пошуміти наостанок для німецького фахівця.

Але незважаючи на те, що Ліверпуль зараз має перевагу над переслідувачами у п'ять очок, чемпіонська боротьба лише розпочинається – і це боротьба між командами однаково високого рівня. Можливо, надто банально, але коли мова заходить про "матчі за шість очок" — то майбутня зустріч Арсеналу з Ліверпулем на Емірейтс ідеально підходить під цю характеристику.