Англія

У Барси шансів не було.

Новоспечений півзахисник лондонського Тоттенгема Лукас Бергвалль прокоментував перехід у стан "шпор" на тлі трансферу, що не відбувся, в каталонську Барселону. Його слова наводить Фабриціо Романо.

"Моя мрія завжди полягала саме в тому, щоб мати можливість грати у Прем'єр-лізі. Так, в мене була пропозиція від Барселони, але я хотів грати в Англії.

Я отримав неймовірно теплий прийом та почуваюся справді бажаним гостем у цьому клубі. Це фантастичне почуття – перейти до Тоттенгема", — заявив 18-річний швед.

У 2023 році, Лукас Бергвалль відіграв за Юргорден 29 матчів, забив три голи та віддав одну результативну передачу.