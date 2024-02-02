Англія

Гравець повноцінно приєднається до лондонців у липні 2024 року.

Тоттенгем домовився про перехід центрального півзахисника Юргордена Лукаса Бергвалля, повідомляє офіційний сайт клубу АПЛ.

Контракт 18-річного шведа зі "шпорами" розраховано до кінця червня 2029 року. Талановитий гравець остаточно перебереться до Лондона 1 липня 2024 року.

Introducing Lucas Bergvall 🤍 pic.twitter.com/dloaT26Taf — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 2, 2024

Раніше журналіст Фабріціо Романо повідомляв, що Тоттенгем заплатить за Бергвалля понад 10 мільйонів євро з бонусами.

У вже минулому для Юргордена сезоні півзахисник взяв участь у 29 матчах у всіх турнірах, відзначившись 3 голами та асистом.

Нагадаємо, лондонцям вдалося перехопити Бергвалля у Барселони.