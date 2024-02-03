Англія

Стали відомі склади на матч АПЛ.

Евертон в рамках поєдинку 23 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії прийме на стадіон Гудісон Парк Тоттенгем.

Головний тренер "ірисок" Шон Дайч довірив місце в стартовому складі Віталію Миколенку. Також зазначимо, що Ешлі Янг зіграє в півзахисті.

В Тоттенгема в центрі поля вийде П'єр-Еміль Гейб'єрг, а Деян Кулушевські залишився на лаві запасних.

Евертон: Пікфорд — Годфрі, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Янг, Гарнер, Гана, Макніл — Гаррісон — Калверт-Льюїн

Запасні: Вірджинія, Паттерсон, Коулман, Кін, Гант, Меткалф, Бету, Шерміті, Доббін

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Гейб'єрг, Бентанкур — Джонсон, Меддісон, Вернер — Рішарлісон

Запасні: Форстер, Емерсон, Девіс, Дрегушін, Кулушевські, Сарр, Скіпп, Хіль

Нагадаємо, початок матчу заплановано на 14:30. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.