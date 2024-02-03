Англія

"Іриски" забили в компенсований час та набрали один балл.

Евертон в рамках поєдинку елітного дивізіону чемпіонату Англії приймав на своєму полі Тоттенгем. Шон Дайч довірив місце у стартовому складі українцю Віталію Миколенку, а у гостей в запасі залишились Деян Кулушевські та Папе Сарр.

З перших хвилин лондонці діяли дуже активно та швидко змогли відкрити рахунок. Удоджі підключився лівим флангом та прострілив точно на Рішарлісона, який ударом в один дотик вразив ворота. 0:1. Що цікаво, бразильський нападник не святкував взяття воріт та навпаки перепросив у вболівальників своєї колишньої команди.

Евертон лише з часом зміг відсунути гру на чужу половину поля та створити свій шанс. Миколенко віддав пас на Гаррісона, а той пробив в один дотик — м'яч влучив в партнера, а летів прямо в кут. Втім, було зафіксовано офсайд. Особлива небезпека від команди Шона Дайча йшла з кутових. Це було дуже великою проблемою для Тоттенгема й один зі стандартів призвів до пропущеного м'яча. Макніл навісив на дальню стійку, Тарковські скинув м'яч в центр, а Калверт-Льюїн з метра відправив м'яч у ворота. 1:1. Згодом, гол переписали на Гаррісона, який зробив незначний дотик вже після удару партнера. Вікаріо апелював до арбітра, що Гаррісон порушував правила проти нього, але арбітри передивились VAR та фол не побачили.

Здавалось, що перший тайм так і завершиться, проте Рішарлісон отримав м'яч на підступах до чужого штрафного та ударом в один дотик вразив верхній кут воріт Пікфорда. 1:2. Бразилець знов жестом перепросив вболівальників Евертона. Не часто вже таке побачиш у футболі. Можна навіть стверджувати, що бразилець засмучувався через голи Евертону.

Команди пішли відпочивати за мінімальної переваги "шпор" у рахунку, а на початку другого тайму лондонці продемонстрували, що збираються збільшити перевагу. Втім, у другій половині було не так багато моментів для взяття воріт, як в одної, так і іншої команди. Було помітно, що Анге Постекоглу перебудував гру команді, піднявши лінію оборони та зменшивши кількість кутових для супротивника. Це допомогло знизити ризики пропустити гол.

Здавалось, що план тренер Тоттенгема спрацював, але вже в компенсований час Брентвейт встиг на дальню стійку та майже забіг з м'ячем в кут після подачі зі штрафного. 2:2. Більше команди не спромоглись змінити рахунок, тому фінальний свисток зафіксував нічийний результат.

Евертон — Тоттенгем 2:2

Голи: Гаррісон, 30, Брентвейт, 90+4 — Рішарлісон, 4, 41

Евертон: Пікфорд — Годфрі (Коулман, 75), Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Янг (Шерміті, 80), Гарнер, Гана, Макніл (Доббін, 85) — Гаррісон — Калверт-Льюїн (Бету, 75)

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Гейб'єрг (Дрегушін, 89), Бентанкур (Сарр, 64) — Джонсон (Кулушевські, 64), Меддісон (Скіпп, 86), Вернер (Хіль, 86) — Рішарлісон

Попередження: Годфрі, Гарнер, Доббін