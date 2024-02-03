Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 3 лютого 2024 року, 14:30.

У рамках 23 туру чемпіонату Англії Евертон приймав Тоттенгем на стадіоні Гудісон Парк і врятував нічию у компенсований час поєдинку.

У першому таймі зустрічі Рішарлісон оформив дубль, тоді як господарі поля зуміли забити лише раз — відзначився Гаррісон. Зачепитися за нічийний результат "ірискам" вдалося наприкінці гри. Один заліковий бал підопічним Шона Дайча подарував пізній гол Брентвейта. Український захисник Евертона Віталій Миколенко відіграв поєдинок повністю.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Евертон — Тоттенгем у рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Евертон — Тоттенгем 2:2

Голи: Гаррісон, 30, Брентвейт, 90+4 — Рішарлісон, 4, 41

Евертон: Пікфорд — Годфрі (Коулман, 75), Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Янг (Шерміті, 80), Гарнер, Гана, Макніл (Доббін, 85) — Гаррісон — Калверт-Льюїн (Бету, 75)

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Гейб'єрг (Дрегушін, 89), Бентанкур (Сарр, 64) — Джонсон (Кулушевські, 64), Меддісон (Скіпп, 86), Вернер (Хіль, 86) — Рішарлісон

Попередження: Годфрі, Гарнер, Доббін