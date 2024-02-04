Англія

Але поки не виходить.

Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно висловився з приводу "тривалої" побудови "нової успішної команди". Цитує аргентинського фахівця Football.London.

"Так, ми хочемо результату тут і зараз, чекати важко. Але згадайте, на третій рік Клоппа в Ліверпулі, вони приїхали на Вемблі грати матч із Тоттенгемом, і ми обіграли їх з рахунком 4:1. Але ніхто не казав, що це кінець світу для Ліверпуля.

Подивіться, що сталося після того матчу. Вони виграли Прем'єр-лігу, Лігу чемпіонів. Тільки на четвертий рік вони повноцінно заграли.

Так, в такому клубі, як Челсі треба давати результат миттєво, але в любому випадку, щоб побудувати хороший будинок, будівельнику потрібно закласти фундамент, а на це потрібен деякий час", — заявив Почеттіно.

В рамках 23-го туру АПЛ, Челсі на Стамфорд Брідж прийматиме Вулвергемптон. Гра відбудеться сьогодні, о 16:00 за київським часом.