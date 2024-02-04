Англія

Українець міг опинитися у Мюнхені.

Вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик прокоментував інформацію, що Баварія у січні розглядала його оренду через травму одного з лідерів команди Кінгслі Комана.

"Наскільки знаю, мюнхенська Баварія контактувала з моїм представником", — написав півзахисник під постом із цією новиною у соціальних мережах.

Раніше повідомлялося, що "ротен" шукали заміну травмованому Кінгслі Коману, коли звернули увагу на Мудрика. Але у підсумку керівництво мюнхенського клубу домовилося з іспанською Гранадою про зимовий переїзд до Мюнхена Браяна Сарагоси, про придбання якого Баварія оголосила ще у грудні. 22-річний іспанець мав приєднатися до команди Томаса Тухеля лише наступного літа.

Цього сезону, Михайло Мудрик зіграв за Челсі 25 матчів, забив чотири голи та віддав одну результативну передачу.