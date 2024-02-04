Англія

Стали відомі склади на матч АПЛ.

Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку 23-туру елітного дивізіону чемпіонату Англії прийме на своєму полі Вест Гем. В стартовому складі "червоних дияволів" зіграє Гаррі Магвайр, тоді як Рафаель Варан опинився в запасі.

У Вест Гема відзначимо появу з перших хвилин Наєфа Агерда.

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Магвайр, Лісандро Мартінес, Шоу — Каземіро, Мейну — Гарначо, Бруну Фернандеш, Рашфорд — Гойлунд

Запасні: Баїндир, Варан, Лінделеф, Еріксен, Мактоміней, Амрабат, Форсон, Діалло, Антоні

Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Джонсон, Зума, Агерд, Емерсон — Соучек, Едсон Альварес — Кудус, Ворд-Праус — Боуен

Запасні: Фабіанські, Мавропанос, Огбонна, Крессвелл, Скейрлз, Філліпс, Корне, Інгз, Мубама

Нагадаємо, початок матчу Манчестер Юнайтед — Вест Гем заплановано на 16:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією гри на нашому сайті.