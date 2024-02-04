Англія

Команда Еріка Тен Гага забили у ворота супротивника три м'ячі, натомість не пропустивши жодного разу (3:0).

В рамках поєдинку 23 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед приймав на своєму полі Вест Гем Юнайтед. Ерік Тен Гага довірив місце в стартовому складі Гаррі Магвайру, тоді як в запасі залишився Рафаель Варан. У "молотобійців" з перших хвилин вийшов Наєф Агерд, який вже повернувся після невдалого КАН для Марокко.

З перших хвилин Манчестер Юнайтед забрав м'яч під свій контроль, але переходи на чужу половину поля вдавались тільки завдяки точним діагональним передачам Гаррі Магвайра. Втім, перший момент створили саме гості - Після подачі з кутового Соучек пробив головою, м'яч зачепив Альвареса, а Онана показав дива реакції та врятував свою команду. Дещо пізніше "червоні дияволи" знайшли чим відповісти - Фернандеш непогано пробив в дальній верхній кут після розіграшу кутового, але Ареола в яскравому стрибку врятував свою команду.

В середині першого тайму Манчестер Юнайтед все ж таки досяг свого - Каземіро проштовхнув м'яч на Гойлунда, той прибрав опонента та пробив точно в кут з правої ноги. 1:0. Для данського форварда це вже четвертий тур поспіль з забитим м'ячем. "Молотобійці" посилили тиск на ворота опонента та намагались встановити паритет, але зробити це до перерви їм так і не вдалось.

На початку другого тайму Лукаш Фабіанські змінив Альфонса Ареола, який отримав пошкодження в зіткненні з Зума. Вест Гем доволі швидко міг зрівняти рахунок, коли Емерсон обікрав Магвайра, увірвався в чужий штрафний та невдало пробив з гострого кута. Манчестер Юнайтед відповів на це другим голом - Гарначо отримав м'яч на куті штрафного від Фернандеша, змістився в центр та пробив з лівої — м'яч зачепив Агерда та опинився у воротах. 2:0.

Емерсон не втрачав надії все ж таки забити. Ще в одному епізоді Ворд-Праус викотив м'яч на Палм'єрі в чужому штрафному, але захисник знов не змін якісно пробити — Онана легко впорався. Трохи згодом у гостей був ще один шанс, коли Боуен вирвався на побачення з Онана, але довго шукав можливість для удару — Далот в підкаті заблокував удар.

Команда Еріка Тен Гага остаточно зняла усі питання щодо переможця, коли Мактоміней обікрав Філліпса в центрі поля та покотив на Гарначо, який пробив в дальній кут. 3:0. Після цього Манчестер Юнайтед грамотно довів матч до логічного завершення та набрав три очки.

Манчестер Юнайтед — Вест Гем 3:0

Голи: Гойлунд, 23, Гарначо, 50, 84

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Магвайр, Лісандро Мартінес (Варан, 71), Шоу (Лінделеф, 87) — Каземіро, Мейну (Мактоміней, 64) — Гарначо, Бруну Фернандеш, Рашфорд — Гойлунд (Антоні, 87)

Вест Гем: Ареола (Фабіанські, 46) — Цоуфал (Корне, 72), Джонсон, Зума, Агерд, Емерсон — Соучек (Філліпс, 72), Едсон Альварес — Кудус, Ворд-Праус — Боуен

Попередження: Соучек