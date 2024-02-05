Англія

Солідна гра "канонірів".

Італійський півзахисник лондонського Арсеналу Жоржиньо висловився про перемогу у матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги над Ліверпулем (3:1).

"То був особливий вечір. Ми відчували підтримку наших вболівальників та провели приголомшливий матч. Ми знали, що маємо перевершити суперника у всьому, тому що Ліверпуль є чудовою командою. Гадаю, ми заслужили на цю перемогу.

Ми пропустили необов'язковий гол, але загалом повністю переграли свого суперника. Зіграти так проти такої команди, як Ліверпуль, дорогого коштує", — сказав Жоржиньо.