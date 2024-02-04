Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 4 лютого 2024 року, 18:30.

У центральному матчі 23 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал на своєму полі здобув перемогу над Ліверпулем (3:1).

Рахунок у матчі було відкрито на 14 хвилині зусиллями Саки, але ще до перерви команда Юргена Клоппа зрівняла цифри на табло завдяки автоголу Габріела.

У другому таймі команда Мікеля Артети повністю переграла суперника і забила два м'ячі у ворота "червоних", а авторами голів стали Мартінеллі та Троссар.

Також додамо, що на 88 хвилині з поля було вилучено Конате, який отримав другу жовту картку.

Український універсал "канонірів" Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі та провів на полі один тайм, після чого був замінений у перерві.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Ліверпуль в 23 турі АПЛ-2023/24:

Арсенал — Ліверпуль 3:1

Голи: Сака, 14, Мартінеллі, 67, Троссар, 90+2 — Габріел, 45+4 (авт.).

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко (Ківьор, 46) — Едегор, Жоржиньо, Райс — Сака (Нельсон, 79), Гаверц, Мартінеллі (Троссар, 74).

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Робертсон, 58), Конате, ван Дейк, Гомес (Тьяго, 85) — Гравенберх (Елліотт, 58), Мак Аллістер, Джонс — Жота, Гакпо (Нуньєс, 58), Луїс Діас.

Попередження: Вайт, Ківьор, Саліба, Гаверц — Гомес, Конате.

На 88 хвилині був вилучений Ібраїма Конате (Ліверпуль) (друге попередження).