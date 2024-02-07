Лондонський клуб оновив дані щодо своїх травмованих.
Трево Чалоба, Getty Images
07 лютого 2024, 13:03
Посеред тижня лондонський Челсі проведе гостьовий матч-перегравання 1/16 фіналу Кубка Англії на полі бірмінгемської Астон Вілли.
Напередодні гри прес-служба "синіх" опублікувала традиційне оновлення інформації щодо стану травмованих виконавців.
Одразу можна заспокоїти фанатів "пенсіонерів" — надходження нових пацієнтів до лазарету основної команди не відбулось.
Натомість захисник Трево Чалоба та воротар Роберт Санчес уже беруть активну участь у тренуваннях основної групи. Іспанець, щоправда, ще далекий до повернення до оптимальних кондицій.
Тим часом захисник Леві Колвілл перейшов до фази відновлення й незабаром має повернутись до тренувального процесу.
У свою чергу, захисники Марк Кукурелья, Веслі Фофана, Ріс Джеймс та опорники Ромео Лавіа й Леслі Угочукву ще перебувають у реабілітаційному періоді.
Матч Астон Вілла — Челсі відбудеться 7 лютого, о 22:00.