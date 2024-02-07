Англія

Лондонський клуб оновив дані щодо своїх травмованих.

Посеред тижня лондонський Челсі проведе гостьовий матч-перегравання 1/16 фіналу Кубка Англії на полі бірмінгемської Астон Вілли.

Напередодні гри прес-служба "синіх" опублікувала традиційне оновлення інформації щодо стану травмованих виконавців.

Одразу можна заспокоїти фанатів "пенсіонерів" — надходження нових пацієнтів до лазарету основної команди не відбулось.

Натомість захисник Трево Чалоба та воротар Роберт Санчес уже беруть активну участь у тренуваннях основної групи. Іспанець, щоправда, ще далекий до повернення до оптимальних кондицій.

Тим часом захисник Леві Колвілл перейшов до фази відновлення й незабаром має повернутись до тренувального процесу.

У свою чергу, захисники Марк Кукурелья, Веслі Фофана, Ріс Джеймс та опорники Ромео Лавіа й Леслі Угочукву ще перебувають у реабілітаційному періоді.

Матч Астон Вілла — Челсі відбудеться 7 лютого, о 22:00.