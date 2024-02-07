Англія

Нападник Евертона висловився про українського фулбека.

Ключовий вінгер Евертона Двайт Макніл поділився враженнями від роботи та спілкування зі своїм одноклубником та лівим захисником національної збірної України Віталієм Миколенком.

"Миколенко — це про клас. Ми сидимо поруч один з одним у роздягальні — як в ігрові дні вдома, так і на виїзді. Він чудовий. Він мені дуже подобається, і ми добре ладнаємо. З ним можна знайти спільну мову. Тепер його англійська дійсно на хорошому рівні, він більше говорить і залучається, що дуже приємно. Він найкраща людина, і ви можете побачити його якість як гравця. Він так добре грає в цьому сезоні.

Його гра у захисті чудова: блокування, відбори, гра один в один. Також він був ефективним і попереду. Він впливає гру на обох половинах. Я думаю, що ми починаємо будувати невелике гарне партнерство та взаєморозуміння один з одним.

Ти маєш таке розуміння, лише коли граєш з кимось постійно. Ви дізнаєтеся більше один про одного без слів, це стає природним явищем. Ми це зараз розуміємо. Ми знаємо, як кожному подобається працювати, і як ми можемо допомогти один одному. Грати з Миколенком дуже комфортно", — цитує слова Макніла офіційний сайт Евертона.

У поточному сезоні Віталій Миколенко провів за Евертон 24 поєдинки у всіх турнірах, в яких він відзначився двома забити м'ячами.