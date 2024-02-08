Завершився матч англійського кубку.
Ноттінгем Форест - Бристоль Сіті - Getty Images
08 лютого 2024, 00:37
Ноттінгем Форест виграв у Бристоль Сіті та вийшов до 1/8 фіналу Кубку Англії. У серії пенальті точнішими були гравці команди АПЛ.
Ноттінгем Форест — Бристоль Сіті 1:1 (5:4 пенальті)
Голи: Орігі, 8 — Найт, 14
Ноттінгем Форест: Тернер — Омобаміделе, Феліпе, Ніакате — Монтьєль (Гарднер, 90), Куяте (Авонії, 64), Данілу, Тоффоло (Тавареш, 75) — Гіббс-Вайт, Орігі (Вільямс, 75), Еланга (Гадсон-Одої, 64)
Бристоль Сіті: О'Лірі — Маккрорі (Найт-Лебел, 83), Вайнер, Дікі, Робертс (Теннер, 61) — Кінг (Джеймс, 61), Вільямс — Белль, Найт (Корнік, 61), Мехметі — Конвей (Веллс, 75)
Попередження: Конвей