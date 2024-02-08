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Getty Images
08 лютого 2024, 16:00
АПЛ назвала претендентів на звання найкращого тренера минулого місяця. Таку інформацію надає офіційний сайт Прем'єр-ліги.
Список кандидатів виглядає наступним чином:
Мікель Артета (Арсенал) – 2 матчі — 2 перемоги, різниця м'ячів – +6
Роб Едвардс (Лутон) – 2 матчі — 1 перемога та нічия, різниця м'ячів – +4
Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті) – 2 матчі — 2 перемоги, різниця м'ячів – +3
Юрген Клопп (Ліверпуль) – 3 матчі — 3 перемоги, різниця м'ячів – +9.