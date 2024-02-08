Англія

Колумбійський вінгер стане повноцінним гравцем "вишень".

Лівий вінгер Борнмута Луїс Сіністерра, права на якого належать Лідс Юнайтед, незабаром стане повноцінним гравцем "вишень". Про це повідомляють журналісти Фабріціо Романо та Марк МакАдам.

За інформацією джерел, керівництво Борнмута вирішило викупити 24-річного колумбійця на повноцінній основі, про що на цьому тижні буде оголошено офіційно.

Готується робота над підписанням документів. "Вишні" викуплять Сіністерру за 20 мільйонів фунтів стерлінгів.

У поточному сезоні Луїс Сіністерра провів на клубному рівні 21 поєдинок у всіх турнірах, в яких він забив 4 голи та віддав 3 результативні передачі.